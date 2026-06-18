Москва18 июнВести.В Белгородской области произошло задержание членов международного преступного сообщества телефонных мошенников. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что в общей сложности ее участниками были 15 человек. Они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и легализации криминальных доходов.
Предполагаемые участники международного преступного сообщества телефонных мошенников задержанынаписала Волк в MAX
Она отметила, что аферисты звонили россиянам под видом сотрудников правоохранительных органов и с использованием разных поводов убеждали их переводить деньги.
Задокументировано 30 эпизодов мошенничества с ущербом в размере более 50 млн рублей.
Фигурантам избраны различные меры пресечения. Все эпизоды и соучастники противоправной деятельности продолжают устанавливаться.