В Белгородской области банда пойдет под суд за хищение денег бойца СВО

Трое белгородцев предстанут перед судом за хищение денег бойца СВО В Белгородской области банда пойдет под суд за хищение денег бойца СВО

Москва2 июл Вести.В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с выплатами участника СВО, а также похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в СКР.

По версии следствия, весной 2025 года двое родных братьев пообещали знакомому обеспечить сохранность его денежных средств, полученных при заключении контракта с Минобороны. Получив 2,5 миллиона рублей, фигуранты распорядились ими по собственному усмотрению.

В июле того же года фигуранты и их 55-летний сообщник насильно вывезли в лес мужчину, используя мнимый предлог о якобы совершении им ДТП и причинении вреда владельцу машины, и потребовали передать им 950 тысяч рублей. В это же время 55-летний фигурант похитил у мужчины мобильный телефон стоимостью свыше 13 тысяч рублей.

В июле 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану склонили потерпевшего к заключению брака с ранее знакомой ему женщиной с целью получения в последующем полагающихся ему выплат. Осознав преступный замысел обвиняемых, потерпевший подал заявление о расторжении брака сказано в сообщении

В зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, вымогательстве, похищении человека и приготовлении к совершению мошенничества.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.