Москва3 июн Вести.В Московской области сын военнослужащего, пропавшего в зоне СВО, стал жертвой мошенников, которые под предлогом оказания помощи в поисках отца выманили у него около 3 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.

Предполагаемые преступники – уроженцы одной из стран Закавказья 42 и 44 лет. Они общались с жителем Домодедова через смс, представлялись чиновниками и сотрудниками спецслужб. Сначала они выманили 1,3 миллиона, а после заявили, что боец находится в плену и, чтобы его вызволить, нужны еще деньги.

Потерпевший выполнил требование и передал в г.о. Домодедово неизвестному еще 1,5 миллиона. Позже мужчина догадался об обмане и обратился в полицию… Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержали их по местам проживания в Люберцах и Москве рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Она отметила, что один из фигурантов – родственник потерпевшего. Сейчас оба находятся под стражей. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению и другие возможные эпизоды.