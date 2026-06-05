Москва5 июнВести.В Анапе сотрудники полиции раскрыли схему обмана вкладчиков. Как сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX, по статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива.
В течение года мужчина привлекал деньги граждан, обещая высокий процент по вкладам. В итоге чужими средствами он распорядился по своему усмотрению.
Более 30 жителей Анапы лишились свыше 8 млн рублей - как личных сбережений, так и обещанных выплат по вкладамговорится в сообщении
Расследование продолжается. Полиция ведет поиск потерпевших.