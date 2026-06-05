В Анапе задержан ростовщик, обманувший вкладчиков на 8 млн рублей Краснодарский ростовщик обманул анапских вкладчиков на 8 млн рублей

Москва5 июн Вести.В Анапе сотрудники полиции раскрыли схему обмана вкладчиков. Как сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX, по статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива.

В течение года мужчина привлекал деньги граждан, обещая высокий процент по вкладам. В итоге чужими средствами он распорядился по своему усмотрению.

Более 30 жителей Анапы лишились свыше 8 млн рублей - как личных сбережений, так и обещанных выплат по вкладам говорится в сообщении

Расследование продолжается. Полиция ведет поиск потерпевших.