Пенсионер из ЕАО перевел мошенникам деньги для заработка на инвестициях

Мошенники в ЕАО обманули пенсионера-инвестора Пенсионер из ЕАО перевел мошенникам деньги для заработка на инвестициях

Москва22 мая Вести.В Еврейской автономной области пенсионера-инвестора обманули мошенники, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД регоина.

В полицию поступило заявление от 60-летнего местного жителя. По его словам, ему позвонил неизвестный и предложил легкий заработок путем вложения денежных средств. Во время беседы пенсионер сообщил собеседнику о состоянии своего банковского счета. Затем по инструкции звонившего установил мобильное приложение по ссылке на установочный файл, который получил в мессенджере.

После установки программы потерпевший перевел на указанный мошенником счет 7800 рублей, в приложении увидел отображение баланса инвестирования в размере 125 долларов отмечается в сообщении

После гражданин осознал, что стал жертвой обмана. Он заблокировал свой банковский счет и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.