В Крыму задержан аферист, выманивший у москвича 28 млн на развитие бизнеса

Мошенник выманил у москвича 28 млн на мнимый бизнес в Крыму В Крыму задержан аферист, выманивший у москвича 28 млн на развитие бизнеса

Москва21 июл Вести.В Крыму задержан 39-летний мужчина, выманивший у москвича 28 млн рублей под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельность, сообщает столичный главк МВД.

Обратившийся в полицию 43-летний житель Москвы сообщил, что в период с 2020 по 2025 год знакомый предложил вложить деньги в его проекты.

В частности, 12,5 млн рублей ушли на якобы добычу ракушечника в Крыму. Кроме того, как объяснял аферист, еще 3,5 млн рублей были необходимы для решения административных вопросов по вхождению компании заявителя в структуру агрохолдинга, а 12 млн – на приобретение дома в Крыму по программе национализации.

Оперативники УВД по СВАО задержали мошенника, завладевшего 28 млн рублей под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельность говорится в публикации московской полиции в MAX

Злоумышленник постоянно созванивался с "инвестором" по видеосвязи и демонстрировал видимость финансово-хозяйственной деятельности, но когда заявитель потребовал расчет, аферист перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, фигурант заключен под стражу.