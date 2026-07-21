Москва21 июлВести.В Крыму задержан 39-летний мужчина, выманивший у москвича 28 млн рублей под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельность, сообщает столичный главк МВД.
Обратившийся в полицию 43-летний житель Москвы сообщил, что в период с 2020 по 2025 год знакомый предложил вложить деньги в его проекты.
В частности, 12,5 млн рублей ушли на якобы добычу ракушечника в Крыму. Кроме того, как объяснял аферист, еще 3,5 млн рублей были необходимы для решения административных вопросов по вхождению компании заявителя в структуру агрохолдинга, а 12 млн – на приобретение дома в Крыму по программе национализации.
Оперативники УВД по СВАО задержали мошенника, завладевшего 28 млн рублей под предлогом инвестирования в предпринимательскую деятельностьговорится в публикации московской полиции в MAX
Злоумышленник постоянно созванивался с "инвестором" по видеосвязи и демонстрировал видимость финансово-хозяйственной деятельности, но когда заявитель потребовал расчет, аферист перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, фигурант заключен под стражу.