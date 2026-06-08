SHOT: ущерб от "схемы Долиной" за год превысил 2 млрд рублей

Жертв все больше: стала известна сумма ущерба потерпевших от "схемы Долиной" SHOT: ущерб от "схемы Долиной" за год превысил 2 млрд рублей

Москва8 июн Вести.Ущерб от так называемой "схемы Долиной" за год превысил 2 млрд рублей, пишет SHOT.

По данным Telegram-канале, сейчас как минимум 200 семей пытаются вернуть через суд купленные у пенсионеров квартиры.

Среди жертв схемы, которых обманули при покупке недвижимости, и молодые семьи, и инвалиды. Люди жалуются, что их судебные разбирательства затягиваются, и им приходится жить в съемных квартирах или у родственников.

Ущерб от "схемы Долиной" за год превысил 2 миллиарда рублей. ... В целом ущерб … с 2023 года превысил уже 1,5 трлн рублей говорится в публикации

Издание отмечает, что эта сумма может быть даже больше. По его данным, новые эпизоды махинаций продолжают выявляться практически каждый день.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроекты о защите покупателей жилья от "схемы Долиной".