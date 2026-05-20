Москва20 мая Вести.Злоумышленники продолжают использовать "схему Долиной" при сделках с недвижимостью, пишет KP.RU.

Дело о крупном мошенничестве, одной из жертв которого стала певица Лариса Долина, получило широкий общественный резонанс в прошлом году. После этого "схемой Долиной" или "эффектом Долиной" в обиходе стали называть случаи, когда продавец квартиры после совершения сделки отказывается передавать жилье, утверждая, что был под влиянием мошенников в момент его продажи.

Единственное, чего удалось добиться, - теперь суды стали применять двустороннюю реституцию (когда при признании сделки недействительной стороны возвращаются в состояние "как было": квартира - продавцу, деньги - покупателю - прим. ред.) приводятся в материале слова адвоката, эксперта Фонда поддержки граждан, пострадавших от преступлений Максима Пешкова

При этом квартиру продавцу возвращают, а получить свои средства назад покупатель может с трудом.

Юрист отметил, что продавцы при таких сделках стали чаще ссылаться на статью 177 Гражданского кодекса, согласно которой сделку можно считать недействительной, если продавец был "не в себе". Однако четких критериев для определения такого состояния нет, поэтому суды ориентируются на заключение заказанной в ходе судебного процесса психолого-психиатрической экспертизы, выводы которой могут отличаться от заключений психиатров, выданных перед сделкой.