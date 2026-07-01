Верховный суд сделал важные разъяснения по сделкам с жильем после дела Долиной

ВС утвердил подходы к оспариванию сделок с жильем после дела Долиной Верховный суд сделал важные разъяснения по сделкам с жильем после дела Долиной

Москва1 июл Вести.Заблуждение продавца при продаже жилья не может быть достаточным основанием для признания сделки недействительной. Такую позицию изложил Верховный суд России.

Президиум ВС утвердил обзор по делам, связанным с оспариванием сделок с жильем. Обзор подготовлен по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова после резонансного дела с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.

В частности, в обзоре отражены правовые позиции о том, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания ее недействительной на основании статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ВС РФ

Там также отмечается, что при разрешении споров об оспаривании сделок судам надо принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны и наличие у нее возможности распознать заблуждение. Обеим сторонам оспариваемой сделки должен быть предоставлен равный объем защиты.

История с продажей квартиры Ларисы Долиной стала одной из самых громких в 2025 году. В ходе разбирательств даже возник термин "эффект Долиной". Речь идет о ситуации, когда продавцы оспаривают сделку, объясняя ее действиями мошенников.

16 декабря 2025 года Верховный суд отказал Ларисе Долиной в признании недействительной сделки с квартирой. Высшая судебная инстанция отменила решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций. В итоге право собственности на квартиру осталось за покупательницей Полиной Лурье.