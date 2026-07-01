Москва1 июлВести.Заблуждение продавца при продаже жилья не может быть достаточным основанием для признания сделки недействительной. Такую позицию изложил Верховный суд России.
Президиум ВС утвердил обзор по делам, связанным с оспариванием сделок с жильем. Обзор подготовлен по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова после резонансного дела с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.
В частности, в обзоре отражены правовые позиции о том, что заблуждение продавца относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания ее недействительной на основании статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерацииговорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ВС РФ
Там также отмечается, что при разрешении споров об оспаривании сделок судам надо принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны и наличие у нее возможности распознать заблуждение. Обеим сторонам оспариваемой сделки должен быть предоставлен равный объем защиты.
История с продажей квартиры Ларисы Долиной стала одной из самых громких в 2025 году. В ходе разбирательств даже возник термин "эффект Долиной". Речь идет о ситуации, когда продавцы оспаривают сделку, объясняя ее действиями мошенников.
16 декабря 2025 года Верховный суд отказал Ларисе Долиной в признании недействительной сделки с квартирой. Высшая судебная инстанция отменила решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций. В итоге право собственности на квартиру осталось за покупательницей Полиной Лурье.