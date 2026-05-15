В Москве раскрыта схема хищения маткапитала на 50 миллионов рублей

Москва15 мая Вести.Полицейские Москвы пресекли деятельность организованной группы, которая под видом оказания образовательных услуг помогала родителям незаконно обналичивать материнский капитал. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX

Деятельность группы из шести человек пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа столицы. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат написала Ирина Волк

По данным следствия, схему организовал ранее судимый мужчина. Он находил безработных граждан с финансовыми проблемами, регистрировал их как ИП, после чего они передавали управление лидерам группы за вознаграждение.

Злоумышленники создали сайт для привлечения желающих обналичить маткапитал. От имени подконтрольных ИП они заключали фиктивные договоры на образовательные услуги и выдавали родителям подложные документы для Социального фонда и Фонда пенсионного страхования. Это позволяло переводить бюджетные средства на счета предпринимателей и обналичивать их.

Услуги оказывались клиентам из любых регионов России. Аферисты забирали около 80 процентов от суммы выплаты. По предварительным данным, таким образом было похищено свыше 50 миллионов рублей, доход группы составил около 35 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи. 159.2 УК РФ. Устанавливаются другие эпизоды и соучастники. Расследование продолжается.