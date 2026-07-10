ВТБ предупредил о новых схемах инвестиционного мошенничества ВТБ: появились новые схемы мошенничества с инвестициями и криптовалютой

Москва10 июл Вести.ВТБ предупредил, что помимо традиционных схем с "финансовыми пирамидами" мошенники стали использовать интерес россиян к криптовалюте, международным финансовым инструментам и современным инвестиционным сервисам.

Специалисты ВТБ фиксируют изменение подходов злоумышленников в части схем с "выгодными" вложениями средств. …В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам информирует банк

По данным экспертов, злоумышленники играют на доверии и используют методы социальной инженерии, например, гарантируют высокую доходность и могут даже передавать небольшие "дивиденды", чтобы дождаться более крупных сумм.

Во всех случаях применяются одни и те же приемы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета отмечает банк

Распространенным сценарием стало использование зарубежных электронных кошельков, куда якобы нужно перевести накопления, чтобы сделать инвестиции или купить криптовалюту. На самом деле это кошельки мошенников.

Еще один мошеннический метод – знакомство в соцсетях или мессенджерах с "консультантом", который помогает зарегистрироваться на "проверенной" платформе для получения дивидендов от вложений. Как только заведенная сумма становится большой, мошенники начинают отказывать в выводе денег, предлагают оплатить страховки, комиссии и налоги, а потом исчезают.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупреждал, что в интернете начала распространяться мошенническая схема с инвестициями через фейковые программы.