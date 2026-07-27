Москва27 июлВести.Россия продолжает контактировать с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
При этом, по его словам, представители мессенджера не проявляют большой активности.
Они [контакты] есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нетсказал Песков
Как ранее отмечал Песков, все зарубежные сервисы могут вернуться на российский рынок при выполнении ими требований законодательства России.