Песков: Москва не получала сигналов из Берлина о готовности к диалогу

Песков: Кремль не видит готовности ФРГ к диалогу Песков: Москва не получала сигналов из Берлина о готовности к диалогу

Москва20 июл Вести.Москва слышит много заявлений из Европы, в том числе из ФРГ, о готовности к диалогу, однако на реальную политику эти заявления не проецируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, не было сказал Дмитрий Песков на вопрос о том, получал ли Кремль какие-либо сигналы от ФРГ о готовности к диалогу

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия по-прежнему открыта диалогу, и Москва никогда не была инициатором сворачивания отношений.

Накануне британская газета Times со ссылкой на анонимный источник писала, что Берлин якобы скорректировал подход к диалогу с Москвой в более конструктивную сторону. В статье говорится, что ранее предпринимались инициативы по налаживанию каналов связи, которые, однако, не были в достаточной степени скоординированы. В настоящее время ведется активная работа по оптимизации диалога двух стран.

Фридрих Мерц и Владимир Путин никогда не общались напрямую. В конце июня 2025 года в интервью газете Süddeutsche Zeitung Мерц дал понять, что не планирует инициировать разговор. Он объяснил это опасениями, что такие контакты могут привести к дальнейшей эскалации. По словам российского лидера, если Мерц хочет позвонить и переговорить, Москва не откажется от контактов и всегда к ним открыта.