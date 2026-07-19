Москва19 июлВести.Берлин скорректировал подход к диалогу с Москвой в более конструктивную сторону. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на анонимный источник.
В статье говорится, что ранее предпринимались инициативы по налаживанию каналов связи, которые, однако, не были в достаточной степени скоординированы. В настоящее время, как сообщается, ведется активная работа по оптимизации диалога двух стран.
В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения"отмечается в материале
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Москвой по мирному урегулированию украинского конфликта.