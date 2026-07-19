Times: Берлин пересмотрел подход к переговорам с Москвой The Times: Германия корректирует стратегию диалога с Россией

Москва19 июл Вести.Берлин скорректировал подход к диалогу с Москвой в более конструктивную сторону. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на анонимный источник.

В статье говорится, что ранее предпринимались инициативы по налаживанию каналов связи, которые, однако, не были в достаточной степени скоординированы. В настоящее время, как сообщается, ведется активная работа по оптимизации диалога двух стран.

В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения" отмечается в материале

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Москвой по мирному урегулированию украинского конфликта.