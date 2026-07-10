Песков сообщил о продолжении контактов с Турцией по теме ракетных систем С-400

Песков: Россия продолжает контактировать с Турцией по вопросу систем С-400 Песков сообщил о продолжении контактов с Турцией по теме ракетных систем С-400

Москва10 июл Вести.Россия контактировала и будет продолжать контакты с Турцией по вопросу о зенитных ракетных систем С-400, это сверхчувствительная тема, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что якобы Турция продала купленные у России системы С-400 одной из стран Персидского залива. Журналисты поинтересовались у Пескова, обращалась ли Турция за разрешением на продажу этих систем.

Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты ответил Песков

Ранее СМИ заявляли, что турецкая сторона хочет выйти из-под действия американских санкций CAATSA и ищет решение по комплексам С-400, которое бы удовлетворило Вашингтон.