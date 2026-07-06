МИФИ: российская цифровая система устранит зависимость от зарубежных платформ "Цифровая экосистема": в МИФИ назвали, что снизит зависимость от зарубежного ПО

Москва6 июл Вести.Российская цифровая экосистема находится на этапе формирования. Зависимость от зарубежных платформ сохранится до ее появления. Об этом заявил ИС "Вести" кандидат технических наук, заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ "МИФИ" Валентин Климов.

В качестве операционной системы можно использовать российскую разработку "Аврора". Кроме того, указал он, потребуются значительные вложения ресурсов.

Нужно армию разработчиков создать, нужно поддержку сделать, нужно рекламу и так далее. Это довольно сложный процесс. Конечно, такие разработки ведутся, и я надеюсь, что государство будет спонсировать и продвигать таких производителей, они будут ускорять свою работу ... Какие у нас в России есть альтернативы тому же Андроиду? Есть отечественные операционные системы, например, "Аврора" и другие. Да, они, может быть, пока менее функциональные. Но они постепенно набирают свои магазины приложений и становятся удобнее поделился Климов

С 6 июля 2026 года привычные кнопки "Войти через Apple ID" и "Войти через Google" на российских сайтах и в приложениях перестали работать. Отключение функции не означает, что придется менять телефоны, добавил эксперт.