В ЦПК назвали ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитета РФ «Ведомости»: ЦПК назвал ключевые сферы для сохранения цифрового суверенитета РФ

Москва19 июн Вести.Обеспечение суверенитета государства в эпоху цифровой ИИ‑трансформации требует сбалансированного развития четырех стратегических сфер.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на доклад "Матрица вмешательства. Инверсия и мультипликация" экспертов Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Глава ЦПК Алексей Чеснаков подчеркнул, что баланс достигается, когда страна внедряет инновации, но не отдает внешним игрокам контроль над критической инфраструктурой.

По оценке экспертов ЦПК, искусственный интеллект усиливает существующие угрозы и расширяет масштабы методов воздействия. Согласно прогнозам специалистов, к 2027 году ожидается рост интенсивности внешнего вмешательства, а также ускорение темпов подготовки и реализации соответствующих операций.

Этому способствует в том числе развитие автономных ИИ-агентов, которое повышает риски автоматизации деструктивных практик. В ближайшие годы внешнее воздействие, скорее всего, станет более многослойным, быстрым и сложным для распознавания пользователями сказано в публикации

Президент ФоРГО Константин Костинотметил, что ключ к балансу - наличие собственных технологий и инфраструктуры. При отсутствии национальной ИИ‑платформы он предложил балансировать между глобальными игроками, адаптировать их сервисы для россиян и создавать соответствующее законодательство.

Эксперты ЦПК подчеркнули важность контроля над критически значимой инфраструктурой: сервисами, реестрами данных, каналами связи.

Внешнее деструктивное воздействие все чаще будет нацелено на технологическую инфраструктуру, обеспечивающую эффективность политических решений и государственного управления сказано в докладе

Ранее заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что из 175 проектов по импортозамещению в секторе IT, запланированных 4 года назад, 120 уже реализованы.

Между тем, партнерство группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) и ВТБ станет "новой эрой" и даст возможность укрепить цифровой платформенный суверенитет России, сообщила глава RWB Татьяна Ким.