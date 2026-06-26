"Не надо заблуждаться": россиян предупредили о возможных проблемах и с Android Аналитик Муртазин предупредил россиян о возможных будущих проблемах с Android

Москва26 июн Вести.Обладатели смартфонов на базе операционной системы Android могут столкнуться с теми же проблемами, что и пользователи iOS. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его мнению, в перспективе российским пользователям следует переходить на отечественную операционную систему "Аврора".

Сегодня те, кто хочет оставаться на iPhone, покупают второй Android-аппарат для каких-то российских приложений. Если говорить о нашем недалеком будущем, то, абстрагируясь от ситуации с "айфонами", все то же самое будет происходить на "андроиде". Не надо заблуждаться. Это будет происходить с лагом в два, два с половиной, три года. То есть в условном 2028-2029 году мы столкнемся с тем, что Android поменяет правила размещения приложений, и напрямую мы их ставить не сможем. А мы как страна не готовимся к этому. Мы останемся фактически только с возможностью взламывать Android-аппараты, ставить старые прошивки. И парк этих смартфонов и других устройств у нас будет стремительно устаревать предупредил он

При этом, уточнил Муртазин, такого рода прецедентов в мире пока не было.

Но мы прямым ходом идем именно к такой развязке. И время подготовиться есть. Но то, что происходит, к сожалению, негативно, потому что мы к этому не готовились заявил он

Муртазин отмечает, что в России есть операционная система "Аврора", которая при нужной доработке способна стать альтернативой иностранным ОС.

У нас есть наша операционная система "Аврора". У нас есть деньги, и надо прекратить заниматься ерундой. Есть рабочая система "Аврора" - мобильная, автомобильная, телевизионная, терминальная, она распространяется везде. [Следует] пустить все силы туда и добиться, чтобы за два года у нас появилась "Аврора" в виде потребительских устройств, которые будут устраивать потребителей. Потому что к моменту отключения мы рискуем остаться только с HarmonyOS от Huawei. Huawei не будет способен произвести нужное количество аппаратов под Россию, и коммуникации будут страдать. По сути, мы знаем, что произойдет, и нам готовиться надо сейчас пояснил аналитик

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