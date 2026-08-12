Россиянам объяснили, как старые iOS и Android повлияют на денежные переводы Муртазин: устаревшие операционные системы лишат компенсации при краже средств

Москва12 авг Вести.Использование устаревших версий операционных систем iOS и Android не приведет к блокировке переводов денег, однако лишит россиян возможности запросить компенсацию средств в случае их кражи. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Его слова приводит KP.RU.

Эксперт отметил, что обновление ОС станет одним из критериев при рассмотрении жалоб на мошенничество.

Если вы пользуетесь старым Android, старой версии iOS, старой версии Windows, без патчей безопасности, то это будет, собственно говоря, причиной для отказа в любой компенсации рассмотрения ваших жалоб пояснил аналитик в эфире радио "Комсомольская правда"

Ранее в Госдуме сообщили, что с 1 марта 2027 года кредитные организации в России получат дополнительное основание для приостановки денежных переводов: платеж не пройдет, если на устройстве клиента будет найдено вредоносное программное обеспечение.