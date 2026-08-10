Москва10 авг Вести.Мошенники вымогают деньги у подростков, блокируя их устройства через чужие учетные записи iCloud, сообщил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, злоумышленники сначала пытаются войти в доверие к несовершеннолетним под предлогом дружбы, восстановления переписки, получения игровых бонусов или легкого заработка.

У ребенка выманивают информацию для доступа к его телефону и просят войти в чужую учетную запись. Как только подросток это делает, мошенник блокирует устройство и требует деньги за разблокировку под угрозой удаления всех личных данных предупредил Щербаченко

Эксперт призвал не отвечать на сообщения от незнакомцев, не переходить по присланным ими ссылкам и не авторизоваться в чужих учетных записях iCloud на своем устройстве.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя говорить незнакомцам по телефону. В МВД отметили, что прервать разговор необходимо, если собеседник просит назвать код из SMS.