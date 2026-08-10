Россиянам рассказали, что никогда нельзя сообщать посторонним по телефону МВД РФ: неизвестным по телефону не следует называть личные данные

Москва10 авг Вести.Коды из SMS, реквизиты банковских карт, номер паспорта и других документов никогда нельзя называть посторонним, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось ТАСС.

Основная цель мошенников - получить персональные данные для дальнейшего хищения денег.

Никогда не сообщать неизвестным пароли и логины, коды из SMS и коды подтверждения из приложений различных банков, реквизиты банковских карт, CVV/CVC-код, паспортные данные, СНИЛС и ИНН посоветовали в МВД

В случае, если мошенники просят сообщить данную информацию, необходимо прервать разговор, положив трубку.