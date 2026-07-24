В Банке России назвали признаки похожего на подозрительную операцию перевода ЦБ назвал признаки перевода, из-за которого могут ограничить денежные операции

Москва24 июл Вести.Переводы средств, которые выглядят нетипичными для клиента банка, могут привести к временной приостановке денежных операций для проверки. К таким случаям относятся, например, крупные суммы, отправленные новым или редко используемым получателям.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Центробанка.

Там напомнили, что кредитные организации анализируют переводы в соответствии с двумя федеральными законами: 115-ФЗ, направленным на противодействие отмыванию денег, и 161-ФЗ, который призван защитить от мошенников.

Последний из помянутых законов обязывает финучреждения использовать антифрод-системы, которые основываются на 12 критериях, утвержденных Банком России. В рамках этих правил подозрительные операции могут быть временно заблокированы.

Система смотрит не просто на сумму или получателя, а на то, насколько операция типична для конкретного человека. Например, если вы всегда переводите небольшие суммы и вдруг отправляете крупный платеж новому контакту — это может вызвать вопросы. Или если вы досрочно закрыли вклад и почти сразу перевели деньги тому, с кем не общались полгода, — банк может приостановить перевод и попросить подтвердить, что вы действуете сами сообщили в управлении Банка России

Если клиент сможет лично подтвердить правомочность перевода, то операция, с большой вероятностью, будет проведена. Однако, если деньги отправляются не официальному родственнику, а, например, близкому человеку, антифрод-система также проанализирует, насколько это соответствует обычному поведению клиента.

Если такой перевод для вас в порядке вещей — скорее всего, никаких вопросов не возникнет добавили в управлении ЦБ

Ранее Росфинмониторинг отметил снижение количества операций с участием дропперов.