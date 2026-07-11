Спорные комментарии к банковским переводам могут привести к блокировке средств Хаминский: провокационные комментарии привлекут внимание банка к переводу

Москва11 июл Вести.Использование неоднозначных или провокационных формулировок в сообщениях к переводам способно привлечь внимание банка и повлечь заморозку денежных средств. Об этом предупредил юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в интервью РИА Новости.

Эксперт объяснил, что комментарии не являются подходящим местом для юмора, поскольку двусмысленные или вызывающие пометки могут спровоцировать дополнительную проверку транзакции со стороны кредитной организации.

Юрист отметил, что неблагоприятные последствия из-за подобных формулировок могут коснуться как отправителя, так и получателя. Он подчеркнул, что на время выяснения обстоятельств средства могут быть заблокированы, и обеим сторонам придется предоставлять объяснения относительно истинного смысла комментария, а также при необходимости подтверждать законность перевода.

По словам Хаминского, унифицированного перечня запрещенных слов не существует, поскольку банки не раскрывают принципы функционирования своих систем мониторинга. Однако он указал, что часто под проверку попадают переводы, если используемые слова намекают на ведение физическим лицом предпринимательской деятельности.

Кроме того, повышенный интерес могут вызвать формулировки, связанные с противоправной активностью, включая упоминания терроризма, оружия, наркотиков, взяток, отмывания денег, мошенничества, азартных игр, а также любые намеки на фиктивные сделки или угрозы. Даже юмористический контекст в таких случаях не будет распознан системой.

Чтобы … избежать проблем, при переводе с карты на карту поле "сообщение получателю" лучше не заполнять совсем резюмировал Хаминский

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