IT-эксперт рассказал, как снизить риск блокировки банковских переводов С 1 марта 2027 года российские банки расширят критерии для блокировки переводов

Москва12 авг Вести.Российские банки расширят критерии для блокировки переводов. Так, с 1 марта 2027 могут быть заблокированы денежные переводы с устройств, на которых установлено устаревшая операционная система, вредоносная программа обеспечения или модифицированные прошивки. Об этом рассказал РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов.

Да, так как устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками отметил IT-эксперт

При этом Герасимов подчеркнул, что банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое. Однако встроенные механизмы мобильного банковского приложения способны обнаруживать, что гаджетом управляет злоумышленник. Одни из подозрительных признаков — перехват экрана, наложение окон интерфейса или вмешательство в память приложения.

Эксперт рассказал, как подготовиться к будущим изменениям и снизить риск блокировки банковских переводов. Для этого необходимо использовать только официальные версии банковских приложений, а также не забывать обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства.