Москва25 июн Вести.События с деятельностью Apple в России могут развиваться очень стремительно. Об этом председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил в комментарии для "Соловьев Live", сообщает ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста о возможном запрете Apple на территории России.

Об этом рано говорить, но, судя по тому, как развиваются события, мне кажется, что они могут в самом разном ключе развиваться - и довольно драматически, довольно стремительно сказал Боярский

Ранее Боярский рассказал о своем желании поменять свой iPhone на Android.