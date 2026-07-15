Депутат Свинцов: власти не планируют блокировать iPhone в России

В Госдуме исключили принудительную блокировку iPhone в России Депутат Свинцов: власти не планируют блокировать iPhone в России

Москва15 июл Вести.Российские власти не намерены блокировать работу смартфонов iPhone на территории страны. Об этом NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, правительство придерживается правовых механизмов взаимодействия с иностранными компаниями, а не ограничительных мер в отношении пользователей.

Я думаю, у правительства нет намерений по блокировке iPhone, это абсолютно контрпродуктивно заявил Свинцов

Депутат добавил, что в случае возвращения Apple на российский рынок компания должна будет урегулировать все юридические вопросы, включая оплату ранее назначенных штрафов.