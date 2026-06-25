Депутат Свинцов: технику Apple не будут запрещать в России

В Госдуме заявили, что в России не будут запрещать технику Apple Депутат Свинцов: технику Apple не будут запрещать в России

Москва25 июн Вести.В России не планируют запрещать продажу техники американской компании Apple. Об этом заявил председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, вопрос пользования продукцией компании каждый гражданин должен решать самостоятельно.

Запрета на технику Apple в России не будет. Этого абсолютно не требуется сказал Свинцов

Депутат подчеркнул, что Apple самоуничтожилась на российском рынке и сейчас "продолжает пакостить". Свинцов предположил, что интерес к продукции американской компании в России будет постепенно угасать.

Ранее из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK. Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений.