Депутат Свинцов: дело ФАС против Apple не скажется на работе iPhone в России

В Госдуме заявили, что дело ФАС против Apple не отразится на работе iPhone Депутат Свинцов: дело ФАС против Apple не скажется на работе iPhone в России

Москва5 авг Вести.Дело, возбужденное Федеральной антимонопольной службой в отношении компании Apple, никак не отразится на работе устройств iPhone в России. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

3 августа ФАС возбудила дело в отношении Apple, указав, что компания не исполнила предупреждение о предустановке на устройства с iOS национального мессенджера MAX и российского магазина приложений RuStore. При этом возможность предустановки российской поисковой системы Apple реализовала.

На наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится. Устройства как работали, так и продолжат работать сказал Свинцов

В начале июня Apple без объяснений удалила мессенджер MAX из магазина приложений App Store, ограничив доступ к сервису более чем для 20 миллионов российских пользователей устройств на iOS. Позднее в Apple объяснили, что мессенджер MAX исчез из App Store в связи с необходимостью соблюдать санкционные требования.