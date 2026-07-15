Эксперты дали прогноз о последствиях для Apple за игнорирование требований ФАС Эксперты рассказали о последствиях для Apple за неисполнение требований ФАС

Москва15 июл Вести.Американская корпорация Apple оказалась перед угрозой серьезных последствий на российском рынке на фоне истечения срока, установленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) для исполнения предписаний российского законодательства. Эксперты рынка поделились своими прогнозами касательно будущего Apple в России в интервью с газетой "Известия".

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин пояснил, что сам по себе факт истечения срока, установленного ФАС, не приведет к автоматическому ограничению работы сервисов Apple в России. Но отказ компании от выполнения предписания откроет ведомству путь к антимонопольному разбирательству, за которым последует назначение штрафных санкций, привязанных к обороту.

По мнению журналиста Ильи Гогуа, вероятность того, что Apple решит выполнить требования российского регулятора мала. Он напомнил, что ФАС еще 1 июля потребовала устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS, в частности, национального мессенджера MAX и российского магазина приложений. На исполнение предписания платформе было отведено две недели, причем компания была предупреждена о возможном возбуждении антимонопольного дела и последующем оборотном штрафе, потенциально достигающем 4 млрд рублей.

В статье указывается, что доля РФ в мировых продажах Apple составляет порядка 3–4% (около 5 миллиардов рублей в год), что, может заставить компанию принимать решения, ориентируясь прежде всего на глобальные экономические и регуляторные риски.

Однако эксперты сошлись во мнении, что риск полной блокировки Apple в стране на данный момент маловероятен.

Ранее ФАС России выдала предупреждение американской Apple.