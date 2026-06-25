Москва25 июн Вести.Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал в комментарии для "Соловьёв Live" о своем желании поменять iPhone на Android, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что Android – демократичная платформа.

Я уже для себя решил: когда доношу свой iPhone - он три года уже, значит, мне служит и скоро устанет - наверное, перейду на Android. Потому что Android - гораздо более демократичная платформа, в ней есть Rustor - магазин наших приложений, в котором точно не стоит ждать сюрпризов, где можно будет устанавливать и банковские приложения, и все остальное сказал Боярский

Ранее из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений.