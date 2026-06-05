Эксперты Роскачества: частые уведомления от смартфона вредят психике и кошельку

Россиянам объяснили, чем вредны уведомления от смартфона Эксперты Роскачества: частые уведомления от смартфона вредят психике и кошельку

Москва5 июн Вести.Сенсорная перегрузка от мобильных приложений может вызывать у пользователей тревогу, быструю утомляемость и раздражение. Об этом предупредили специалисты Роскачества в беседе с NEWS.ru.

Эксперты отметили, что приложения для смартфонов все больше напоминают игровые автоматы. На это влияет внедрение рулеток, розыгрышей бонусов и бесконечных уведомлений.

Все это помогает бизнесу зарабатывать, но многих пользователей доводит до сенсорной перегрузки. Мозг не успевает перерабатывать лавину стимулов сказали в Роскачестве

Особенно уязвимы люди с тревожными расстройствами, депрессией, СДВГ, расстройствами аутистического спектра, мигренью и эпилепсией.

Специалисты также перечислили стандартный набор элементов агрессивного интерфейса – это мигающие баннеры, яркие цвета (оранжевый, кислотно-зеленый, красный), резкая смена экранов, всплывающие окна, анимации, таймеры с обратным отсчетом и постоянные уведомления с включенной вибрацией.

По словам экспертов, в совокупности эти элементы создают среду, в которой пользователь теряет фокус, испытывает раздражение и нередко совершает импульсивные действия, включая незапланированные покупки.

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