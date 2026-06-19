Москва19 июн Вести.Влияние и повсеместное использование смартфонов может быть одной из причин снижения рождаемости не только в России, но и во всем мире. Подробнее об этом рассказал в интервью ИС "Вести" директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

По его словам, в большей степени косвенное влияние на снижение уровня рождаемости оказывают именно психоэмоциональные факторы, связанные с использованием электронных устройств, а не какие-либо физические воздействия на человека, так как они в полной мере не доказаны учеными.

Бахтизин обозначил три основных фактора, на его взгляд, оказывающие негативное влияние на рождаемость. Первый, по его словам, связан с заменой живого общения виртуальным.

Человек уходит в виртуальный мир, большую часть времени проводит там, и у него просто уже остается меньше времени для традиционного общения, когда он может заводить устойчивые пары, общаться с друзьями, … социализироваться отметил он

Вторая причина связана с самим контентом, который потребляют пользователи смартфонов.

Он сильно идет иногда вразрез с реальностью, то есть там какая-то благостная картинка, которую человек видит, пытается ей соответствовать. Да, у него меняются установки, потом он возвращается в реальный мир, смотрит [на] полное расхождение, это его сбивает, и он не хочет, в общем-то, обратно возвращаться к реальному миру, ему больше комфортно там объяснил эксперт

И последним фактором, который играет против пользователей, это высокоинтеллектуальный алгоритм удержания внимания, используемый в различных приложениях.

Там идет в ход все: кликбейтные заголовки, какие-нибудь ролики, то есть все, что засоряет мозг с одной стороны, и с другой стороны уводит из реального мира в мир иллюзий уточнил Бахтизин

Ранее россиянам рассказали о вреде уведомлений, получаемых от смартфонов. Сенсорная перегрузка от мобильных приложений может вызывать у пользователей тревогу, быструю утомляемость и раздражение.