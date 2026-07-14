Производители смартфонов сокращают модельный ряд на российском рынке "Известия": сокращение производства смартфонов может уменьшить их ассортимент

Москва14 июл Вести.Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на участников отрасли.

По данным издания, во второй половине 2026 года производители, вероятно, будут реже обновлять бюджетные линейки и дольше сохранять в продаже модели предыдущих поколений. Как рассказали "Известиям" в "Марвел-Дистрибуции", объемы поставок для российского рынка уже заметно сократились.

Каждая новая модель будет оцениваться с точки зрения потенциальной прибыли. В таких условиях бессмысленно распыляться, поэтому будут оптимизировать то, что не очень хорошо продается заявил старший бизнес-аналитик компании Артур Махлаюк

По оценке специалистов, число новинок в массовом сегменте может оказаться на 20-30% ниже по сравнению с докризисными периодами.

Ранее издание BGR назвало кнопочный Nokia 1100 самым продаваемым в истории мобильным телефоном. Всего с момента его выхода в 2003 году было реализовано около 250 миллионов экземпляров.