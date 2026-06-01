Counterpoint: рынок смартфонов может рухнуть почти на 14% в 2026 году

Рынок смартфонов может рухнуть почти на 14% в 2026 году Counterpoint: рынок смартфонов может рухнуть почти на 14% в 2026 году

Москва1 июн Вести.Рынок мобильных устройств переживает рекордный спад из-за усугубляющегося кризиса в поставках комплектующих и роста геополитической напряженности, говорится в докладе Smartphone Market Outlook Tracker.

Как отмечается в сообщении, по итогам текущего года объемы поставок смартфонов сократятся почти на 14% и составят чуть более одного миллиарда устройств. Согласно исследованию Counterpoint Research, подобная динамика станет наихудшим показателем за всю историю наблюдений.

Мировой рынок смартфонов переживает самый глубокий спад за всю историю наблюдений: теперь прогнозируется, что в 2026 году объем поставок сократится на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, до 1,08 млрд единиц говорится в релизе

В связи с усугубляющимся дефицитом памяти и обострением ситуации вокруг Ирана аналитики пересмотрели свой февральский прогноз.

Отмечается, что наибольший урон понесут производители техники бюджетного сегмента и развивающиеся рынки. При этом позиции Apple и Samsung останутся наиболее устойчивыми, а Huawei сохранит статус единственного китайского бренда, демонстрирующего рост.

По прогнозам, в следующем году рынок возобновит положительную динамику, прибавив 3%, а общий объем отгрузок достигнет 1,108 млрд устройств. В текущем году доля Apple увеличится до 23%, а Samsung займет 21% рынка.