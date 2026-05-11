"Известия": мировая нефтепереработка может снизиться на 21% к 2035 году

Москва11 мая Вести.К 2035 году ожидается значительное сокращение мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Общее снижение может составить 21%, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании "Имплемента".

Отмечается, что такой исход возможен в связи с ужесточением экологической и налоговой политики, а также в результате вероятного уменьшения спроса на нефть.

В мире уже сократилось порядка 10% нефтеперерабатывающих мощностей (9 млн баррелей в сутки) и под угрозой закрытия до 2035 года находится еще 21% (18,4 млн баррелей в сутки) говорится в материале

В публикации также отмечается, что за последние 10 лет основной спад зафиксирован в Китае, где закрыто 30% мощностей, в Европе (20%), странах Азиатско-Тихоокеанского региона (19%), на Ближнем Востоке (7%) и в Северной Америке (5%).

По мнению аналитиков, в будущем Европа может лишиться 49% действующих заводов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью на фоне войны США и Израиля с Ираном. Отмечается, что это чревато резкими скачками цен и возникновением дефицита топлива.