Китай увеличил экспорт смартфонов в Россию до максимума за полтора года

Москва27 мая Вести.Китай в апреле увеличил экспорт смартфонов в Россию до максимального уровня с ноября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, изученные РИА Новости.

Стоимость поставок смартфонов из КНР в Россию в апреле составила 211,1 миллиона долларов. За месяц экспорт вырос на 26%, а в годовом выражении – в 1,7 раза. Всего за первые четыре месяца 2026 года Россия импортировала китайских смартфонов на 651,4 миллиона долларов, что на 13,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По итогам апреля Россия заняла девятое место среди крупнейших покупателей смартфонов у Китая. В марте РФ находилась на 11-й позиции, а год назад – на 16-й.

Лидерами по закупкам китайских смартфонов стали Япония, США, Нидерланды, ОАЭ и Великобритания.

Ранее кнопочный телефон Nokia 1100 финской транснациональной компании был официально признан самым продаваемым мобильным устройством в истории. По данным издания BGR, с момента выхода в 2003 году было реализовано около 250 миллионов экземпляров этой модели.