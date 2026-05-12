Назван самый продаваемый телефон в истории, и это не iPhone Издание BGR назвало Nokia 1100 самым продаваемым телефоном в истории

Москва12 мая Вести.Кнопочный телефон Nokia 1100 официально признан самым продаваемым мобильным устройством в истории. По данным издания BGR, с момента выхода в 2003 году было реализовано около 250 миллионов экземпляров этой модели.

Второе место по объему продаж занимает Nokia 1110, выпущенная в 2005 году. Ее тираж составил примерно 248 миллионов устройств. Третью позицию делят смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus с совокупными продажами около 224 миллионов единиц.

Отмечается, что в период популярности телефонов Nokia рынок мобильных устройств существенно отличался от современного – конкуренция была ниже, а основными игроками выступали такие компании, как Motorola, Sony, BlackBerry и несколько других производителей.

В 2022 году финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно ушел с российского рынка.