Первая буква в строчке Model Number в настройках iPhone помогает определить оригинальность и тип устройства. Об этом сообщил руководитель аналитического центра "Г.У.Р.У.", IT-эксперт Роман Пермяков в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что в настройках устройства есть две похожие строки — Serial Number и Model Number. Первая — это уникальный идентификатор конкретного экземпляра, а вот вторая может многое рассказать об истории этого устройства. Поэтому важно обратить внимание на первую букву в Model Number.

M означает, что устройство продано как новое в рознице, F — официальный refurbished от Apple или оператора — то, что в РФ называют восстановленный телефон. N — это replacement, то есть выдан Apple взамен бракованного по гарантии, а P — персонализированный, новый. Брак чаще скрывается за M-номером, потому что это полностью новый аппарат, который мог идти с завода с дефектом цитирует издание его слова

По словам гендиректора Apple Тима Кука, компания улучшила продажи за счет очень высокого спроса на смартфоны iPhone 17, выпущенные в прошлом году.