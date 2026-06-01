Развивающиеся страны продолжат увеличивать свою долю на мировом рынке Эксперты: развивающиеся страны нарастят свою долю на мировом рынке

Москва1 июн Вести.Торговое противостояние между США и Китаем и тарифные войны могут привести к тому, что развивающиеся страны нарастят свою долю на мировом рынке, в том числе высокотехнологичной продукции, полагают авторы доклада "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием "Ведомости" и Фондом "Росконгресс".

По данным Института народохозяйственного прогнозирования РАН, оптимизация размещения производств, к которой прибегали мировые лидеры в рамках политики глобализации, привела к угрозе утраты ими доминирующего положения. "Рост экономик развивающихся стран в 2024–2025 гг. составил 4,3 и 4,4% по сравнению с ростом на 1,8 и 1,7% в развитых странах. По данным МВФ, в 2025 г. совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательской способности был на 25% больше ВВП стран G7", - отмечается в исследовании.

Торговые ограничения и тарифная эскалация стали попыткой остановить это развитие. "Импортные пошлины США используются как инструмент принуждения к пересмотру баланса по широкому кругу вопросов. По данным ВТО, в 2026 г. торговые барьеры ограничивают 20% мирового импорта против 13% годом ранее", - добавляют аналитики. Больше всего от импортных пошлин пострадал Китай - по итогам 2025 г. средневзвешенная тарифная ставка США на товары из Поднебесной составила 37%.

Нетарифные механизмы торговых ограничений в развитых странах затрагивают более 80% торговли, а в Европейском союзе – более 90%. Если оценить объем этих мер в пересчете на адвалорную ставку импортной пошлины, они равны импортному тарифу в 8-13%.

На этом фоне Китай теряет долю рынка США, а такие страны как Мексика, Вьетнам и другие, наращивают свою долю, пользуясь более низкими пошлинами в отношении их товаров.

Для восстановления рыночного баланса эксперты считают необходимым реформировать институт ВТО, в частности, его апелляционные механизмы.