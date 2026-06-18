Москва18 июн Вести.Идея создания реестра IMEI-номеров в России повторяет сценарий имевший место в Турции несколько лет назад. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Совфед одобрил закон о реестре номеров IMEI – все мобильные телефоны россиян поставят на госучет. Эксперт, комментируя данную инициативу, рассказал, что декларируемая цель борьбы с мошенниками вызывает у него сомнения.

Скорее всего, мы идем по турецкому сценарию. Турция была одной из самых первых в создании реестра IMEI-номеров и сценарий был примерно такой же. То есть сначала мы создаем реестр и бесплатно регистрируем там все номера тех, кто есть в стране, и привязываем сим-карту к этому номеру. Дальше мы начинаем брать небольшую денежку за то, что вы привозите свой телефон или на сером рынке покупаете его, то есть за него не заплатили налоги. На следующем этапе мы повышаем эту ставку каждые полгода или ежегодно. Вот сейчас регистрация телефонов в Турции стоит на наши деньги где-то 120 тысяч рублей, а то и больше. То есть это не имеет смысла вообще для человека, который привез телефон откуда-то пояснил Муртазин

По словам эксперта, главный результат турецкого опыта – рынок телефонов в стране сократился в два раза за пять лет, а цены на телефоны стали в два раза выше, чем в России или других странах.

Ранее сообщалось, что в России вдвое повысят пошлину за телефонные номера. Это станет первым повышением за 12 лет.