Госпошлина за телефонные номера повысится 1 июня впервые за 12 лет и сразу вдвое

Москва16 мая Вести.Госпошлина за выделение ресурсов нумерации для операторов связи будут увеличены с 1 июня 2026 года. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Это станет первым за 12 лет повышением пошлины за телефонные номера.

Госпошлина за один телефонный номер вырастет с 50 до 100 руб., а, например, за код идентификации сетей мобильной связи — с 3,25 млн до 6,5 млн руб. отмечается в документе

Уточняется, что за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи пошлина составит 6,5 млн руб., а за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи - 70 тыс. руб. За магистральный маршрутный индекс узлов телеграфных сетей и код идентификации сети передачи данных госпошлина также составит 70 тыс. руб.

4 мая правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение госпошлины за оформление российского гражданства. За прием в гражданство и выход из него предлагается установить сбор на уровне 50 тысяч рублей.