Москва21 апр Вести.Тарифы за перевод денежных средств в системе быстрых платежей (СБП) в дальнейшем будут только расти. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила финансовый аналитик Татьяна Волкова.

По ее мнению, введение минимального размера комиссий в два-три рубля необходимо для формирования пользовательских привычек у граждан.

Банки точно считают математику очень хорошо, потому что это большой бизнес, у которого есть множественные статьи доходов, и почему бы не сделать одну из статей доходов за переводы, к которым все привыкли… Это та привычка, которая глубоко осела, и люди просто не будут обращать внимания на два-три рубля. Как только, мне кажется, люди привыкают к тому, что два-три рубля вполне [нормально], можно повышать размер комиссии. И сначала, даже, возможно, не согласившись и возмутившись, человек все равно с течением времени привыкает объяснила Волкова

С 1 мая 2026 года будут введены новые тарифы на услуги Банка России в СБП. Эти комиссии коснутся переводов в адрес самозанятых, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом платить комиссию будет как отправитель, так и получатель денежного перевода.