Юрист Хоменко: новые правила не обяжут россиян платить за переводы по СБП

Москва16 апр Вести.Вступающие в силу с мая 2026 года тарифы за операции через СБП не затронут физических лиц, для них переводы останутся бесплатными, сообщила ТАСС профессор Университета имени О. Е. Кутафина Елена Хоменко.

Решение о тарифах принято Советом директоров Банка России в конце марта.

С 1 мая 2026 года будут введены новые тарифы на услуги Банка России в СБП. Однако граждан они не коснутся, потому что они не являются клиентами Банка России в силу закона сказала Хоменко

Она пояснила, что данные изменения коснутся только банков.