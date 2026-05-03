DM: британские дети до 10 лет чаще владеют смартфоном, чем умеют бросать мяч

Раскрыто, чем лучше владеют дети в Британии - смартфоном или мячом DM: британские дети до 10 лет чаще владеют смартфоном, чем умеют бросать мяч

Москва3 мая Вести.В Великобритании две трети детей младше 10 лет владеют смартфонами, в то время как только 43% умеют бросать мяч. К таким результатам пришли исследователи Центра социальной справедливости (CSJ), пишет издание Daily Mail (DM).

Две трети представителей этой возрастной группы имеют смартфон, в то время как только 43% достигли "мастерства" или "почти мастерства" в выполнении броска сверху говорится в публикации

Специалисты центра назвали их "айпад-детьми" — так исследователи окрестили поколение, массово отвергающее спорт на улице в пользу дивана и планшета.

Авторы исследования также отметили, что эта тенденция совпадает с ростом детского ожирения и проблем с психическим здоровьем, которые, как известно, связаны с тем, что дети проводят слишком много времени в интернете.

Подобный образ жизни влечет за собой серьезные последствия: по данным исследователей из Новой Зеландии, ежедневное время у экрана, превышающее 90 минут, оборачивается снижением успеваемости (навыки общения, письма и счета), обострением поведенческих проблем и появлением предвестников тревожных расстройств.