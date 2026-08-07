Начальные школы в Англии будут вычислять потенциальных безработных среди детей The Guardian: начальные школы в Англии будут выявлять потенциальных безработных

Москва7 авг Вести.Начальным школам в Англии теперь необходимо выявлять среди детей тех, кто, вероятнее всего, бросит учебу после 16 лет и не найдет себе работу. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на главу комиссии по изучению кризиса безработицы среди молодежи в Великобритании Алана Милберна.

По данным издания, такие меры были введены из-за стремительного роста безработицы среди молодежи от 16 до 24 лет. Так, число британцев в этом возрастном диапазоне, которые не учатся и не работают, превысил 1 миллион впервые более чем за 10 лет.

Тревожные признаки проявляются с самого раннего возраста. Знаете, откровенно говоря, уже с дошкольного. Поэтому начальные школы должны выявлять детей, которые рискуют стать безработными. А средние школы и другие службы должны перехватывать инициативу, вмешиваться, поддерживать и помогать этим молодым людям встать на другой путь сказал Милберн

Среди факторов риска – бедность, проблемы с посещаемостью, слабая готовность к учебе в школе, контроль семьи органами опеки и трудности с психическим здоровьем.