Британия теряет £125 млрд в год из-за неработающих зумеров The Guardian: Британия теряет £125 млрд в год из-за неработающей молодежи

Москва10 авг Вести.Великобритания ежегодно теряет около 125 млрд фунтов стерлингов из-за молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, к категории NEET (Not in Education, Employment or Training) в стране относятся около миллиона человек. Отмечается, что многие представители этого поколения выросли во время финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19, а сейчас сталкиваются с ростом стоимости жизни, сокращением государственных услуг и изменениями на рынке труда из-за развития искусственного интеллекта.

При этом, подчеркивает The Guardian, финансирование молодежных служб в Великобритании сократилось на 76%, что привело к закрытию тысяч молодежных клубов и сокращению числа социальных работников.

Трагедия заключается в том, что вместо того, чтобы тратить средства на предотвращение плохих социальных результатов, Британия вместо этого выделила огромные суммы на последствия неудачи отмечается в материале

Ранее экономист Александр Тимофеев рассказал, что зумеров значительно сложнее привлечь на рынок труда, потому что им важны формализованность в работе и четкое понимание, где нужно проявлять свои навыки.