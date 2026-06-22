"С задачами не справился": эксперт указал на провалы в политике Стармера Эксперт Ногинский объяснил, почему политика Стармера не помогла Британии

Москва22 июн Вести.Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог справиться со стоявшей перед ним задачей стабилизировать ситуацию в экономике. На это указал в беседе с ИС "Вести" руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

По его словам, Стармер столкнулся с серьезными экономическими вызовами – падение ВВП и рост госдолга Великобритании почти до 96%.

То есть фактически с задачами стабилизировать ситуацию в экономике и выйти на траекторию роста он не справился. Но одним из ключевых было, кроме экономических проблем еще и то, что он оказался не в состоянии справиться с социальными проблемами. Это, в том числе, антимигрантские бунты в Лондоне и по ряду регионов Великобритании, связанные с недовольством британцев миграционной политикой сказал Ногинский

Ситуация в экономике Британии ухудшается с каждым днем, отметил эксперт, большое влияние на дестабилизацию внутри государства оказал и "налог на богатых", из-за чего произошло падение инвестиций до 30%. Помимо этого, добавил эксперт, выросла и безработица.

Динамика на рынке труда ровно такая же, как и, собственно, во всей их экономике. То есть безработица достигла 4,9%, и, собственно, Стармер не смог остановить рост безработицы. И это одна из причин, в том числе, из-за которой вменяется недовольство его работой. пояснил Ногинский

Ногинский также предположил, что главный претендент на место Кира Стармера – один из лидеров Лейбористской партии Энди Бернхэм – может быть настроен на усиление роли государства в решении экономических проблем и уменьшение зависимости Великобритании от внешнего долга и облигационных займов. Однако, заявил эксперт, точно сказать о дальнейшем судьбе страны сложно.

22 июня Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит сообщил о своем уходе с постов премьер-министра и лидера Лейбористской партии. Он рассказал, что в партии задались вопросом, сможет ли он возглавлять ее на следующих выборах и заявил, что принимает позицию парламентской фракции.