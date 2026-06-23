В Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера с поста премьера

Гэллоуэй: Зеленский со слезами оплакивает отставку Стармера В Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера с поста премьера

Москва23 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский со слезами на глазах воспринял уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По его словам, Стармер превратил Великобританию "в авторитарную адскую дыру".

Всего за два года он [Стармер] изменил характер Британии по просьбе интересов иностранных государств - Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня скорбят из-за его ухода. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе рассказал Гэллоуэй

О своем уходе Кир Стармер объявил 22 июня во время выступления на Даунинг-стрит. По его словам, в партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и заявил, что с уважением принимает позицию парламентской фракции. Стармер также признал, что он не лучший кандидат для дальнейшего лидерства в Лейбористской партии.

Позже руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский рассказал, что Стармер не смог справиться со стоявшей перед ним задачей стабилизировать ситуацию в экономике. По его словам, Стармер столкнулся с серьезными экономическими вызовами – падение ВВП и рост госдолга Великобритании почти до 96%.