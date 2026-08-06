Психолог Гайнулина объяснила, чем опасны гаджеты в роли няни для ребенка Психолог Гайнулина: ранняя цифровизация мешает ребенку развивать речь и моторику

Москва6 авг Вести.Раннее знакомство детей со смартфонами и планшетами может негативно сказаться на развитии речи, мелкой моторики, воображения и способности концентрировать внимание. Об этом NEWS.ru рассказала семейный психолог Оксана Гайнулина.

По словам специалиста, многие родители используют гаджеты, чтобы занять ребенка во время домашних дел или работы. Но если экранное время начинает вытеснять живое общение, активные игры и познание окружающего мира, то это может замедлить естественное развитие ребенка.

Сегодня телефон все чаще становится "палочкой-выручалочкой" для родителей. Нужно приготовить ужин, ответить на рабочее письмо или просто пять минут тишины. В руках ребенка уже оказывается смартфон с мультфильмами. Кажется, что ничего страшного не происходит. Однако раннее знакомство с экранами может иметь последствия, которые становятся заметны далеко не сразу сказала Гайнулина

Психолог отметила, что в первые годы жизни детям важно изучать мир через собственный опыт – трогать предметы, строить из конструктора, лепить, рисовать и больше двигаться. Именно такие занятия способствуют развитию мелкой моторики, речи, мышления и воображения.

Гайнулина подчеркнула, что ни одно мобильное приложение не способно заменить совместные игры с родителями, прогулки, творчество или чтение сказок перед сном. По ее мнению, именно живое взаимодействие со взрослыми играет ключевую роль в гармоничном развитии ребенка.

Ранее психолог Марьяна Безруких рассказала, сколько времени дети могут проводить с гаджетами.