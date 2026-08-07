Москва7 авг Вести.Регулярная покупка новых игрушек способна выработать у ребенка потребительское отношение к вещам. Об этом в разговоре с RT рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры "Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой" факультета "Психология образования" МГППУ Екатерина Клопотова.

Если родители покупают игрушки очень часто, существует риск, что внимание ребёнка будет сосредоточено на получении нового предмета, а не на длительной и содержательной игре с ним. Игрушка не успевает "обрасти" сюжетами и личными смыслами и быстро сменяется следующей пояснила она

Вместе с тем Клопотова обратила внимание, что подобное отношение к предметам не следует непосредственно увязывать с формированием привязанности ребенка к людям или его умением выстраивать отношения.

В заключение психолог отметила, что человеческая привязанность формируется в первую очередь в связи со значимыми взрослыми — через их эмоциональную открытость, надежность, внимание и совместно пережитый опыт. По ее словам, куда большее значение имеет не число игрушек, а наличие у ребенка времени для свободной игры и взрослых, которые готовы разделить его увлечения.

Ранее психолог Александра Михеичева рассказала, надо ли вести упирающегося ребенка в детский сад ради социализации.